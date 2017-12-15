LONPIC uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden fotoğraflarınızdan uzun bir resim oluşturabiliyorsunuz.

Sosyal medya hesaplarınızda uzun bir fotoğraf paylaşmak istiyor, fakat bunu nasıl yapabileceğinizi bilmiyorsanız LONPIC uygulamasıyla sizleri tanıştıralım. Birkaç fotoğraf ekleyerek uzun bir resim yaratabileceğiniz uygulama, Facebook hesabınızda birden çok fotoğrafın düzenini düşünmeden bir fotoğrafla bu işi çözebilmenizi sağlıyor.

Seyahat günlükleri, yemek tarifleri ve daha birçok konu için oluşturacağınız kolajlara metin eklemenize de izin veren LONPIC uygulamasında makale modu, film modu ve klasik mod seçenekleri de sunuluyor. Bu modlar sayesinde resimlerinize farklı havalar katabiliyorsunuz. Siz de LONPIC uygulamasını indirerek yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak fotoğraf kolajlarını kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: