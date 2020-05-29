Keşfedilmemiş bir kıtada strateji oyunu oynayacağımız Lost Artifacts ile yepyeni yerler keşfedeceğiz.

Claire adındaki bir arkeoloğun rolünü üstleneceğimiz yapım içerisinde eski hazineleri bulmaya çalışacak, birbirinden farklı yerleri keşfetmeye çalışacağız.

Hem arkeolog hem de tarihçi olarak birbirinden başarılı işlere imza atan Claire aynı zamanda üniversitede de çalışmış eski bir hoca olarak karşımıza çıkıyor.

Eski bir medeniyetin gizli hazinelerini ortaya çıkarmaya karar veren Claire hem gizemli hem de sürükleyici bir maceraya çıkma kararı aldı.

Bir şehrin antik heykellerini bulacağımız, kutsal yerlerini keşfedeceğimiz yapım da 49 farklı seviyenin yer aldığı biliniyor. Büyüleyici bir oyun deneyimi sunan eşsiz bir dünya içerisinde ilerlemeye çalışan Claire’ye yardım edeceğimiz yapım içerisinde eski heykelleri restore edecek, basit kontroller eşliğinde görevleri başarmaya çalışacağız.