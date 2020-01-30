Love Balls oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Birbirini seven iki topun kavuşmasını ister misin? Onların kavuşmasını sağlamak sadece senin ellerinde. Topların kaderini belirleyecek olan yolu doğru çizersen aşıkları kavuşturmuş olacaksın. İşte yapman gereken sadece bu.

Sizin hayal gücünüzü ve stratejinizi geliştirecek olan oyunda çok sevimli iki aşık sizi bekliyor. Size verilen kalemle ikisinin birleşmesini sağlayacak bir çizgi çiz. Farklı temalardan istediğini seç ve oyunu dilediğince şekillendir. Basit bölümler olduğu gibi sizi zorlayacak bölümlerle de karşılaşacaksınız. Büyüleyici atmosferi sayesinde ekranlara kilitleneceksiniz.

Arkadaşlarınızla paylaşarak daha yüksek puanlar alabilirsiniz. Bu oyunun keyfini çıkarmak ve eğlenceye doymak istiyorsanız oyunu indirin ve hemen oynamaya başlayın.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.