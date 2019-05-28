Bir çiftlik oyunu olarak mobil platformda yayınlanan Lucky Fields ücretsiz bir simülasyon deneyimi sunuyor.

My.Com B.V tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Lucky Fields aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosferi karşımıza çıkarıyor. Renkli içerikleri ve eğlenceli oynanışı ile kısa sürede beğenileri toplamayı başaran yapım keyifle oynanmaya devam ediyor.

Kendi kurallarımıza göre bir kasaba inşa ederek çifçilik yapacağımız oyunda çevre düzenlemesi yapabilecek, binalar inşa edebilecek ve kendi kasabamızı oyuna yansıtabileceğiz. Oyuncular mülklerini genişleterek daha fazla nüfus barındırabilecek ve eğlenceli anlar yaşayabilecekler.

Bitki ve hayvanlar yetiştirerek ticaret yapabileceğimiz oyunda fabrikalar da yapabilecek ve modern teknolojiden faydalanabileceğiz. Ses efektleri ile desteklenen yapım yayınlanması ile Google Play’de oyuncular tarafından 4.5 gibi bir skor puanı ile değerlendirildi.