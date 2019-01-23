Ludoku, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Eşsiz hazineleri ortaya çıkarmak için mücadele edebileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan Ludoku, zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Antik bir atmosfere sahip olan oyunda kendi sınırlarınızı sınayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bulmacaların yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve engellerden kaçmalısınız. Tuzaklara karşı da son derece dikkatli olmanız gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Onlarca zorlu bölümüyle ön plana çıkan Ludoku, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Tüm hazineleri toplamanız gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Ludoku sizleri bekliyor.

Ludoku oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.