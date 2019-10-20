Ormandaki krallığınızı sürdürmek için insanlarla mücadele edeceğiniz ve yırtıcı hayvanları eğiterek dev bir ordu kuracağınız Lumberwhack, mobil platformda aksiyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve sürükleyici bölümleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, ormandan yaşayan türlü hayvanlardan kendinize bir ordu kurmak ve ağaçları kesmek isteyen acımasız insanlarla savaşmaktır. Balta ve elektrikli testerelerle ormanı talan etmek isteyen insanlarla mücadele ederek ormanı savunmalı ve iyi bir komutan olarak ordunuzun zaferler elde etmesini sağlamalısınız.

Ormanda ordunuza katabileceğiniz panda, maymun, leopar, aslan, kaplan, kanguru ve daha onlarca vahşi hayvan yer almaktadır. Ayrıca farklı silah ve kesici alete sahip birçok düşman karakteri bulunmaktadır. Savaşlarda her hayvanın kendi özelliğinden faydalanabilir ve düşmanlarınızı yenerek yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Android, İOS ve Windows sürümleri sayesinde farklı platformlardan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Lumberwhack, bağımlısı olacağınız sıra dışı bir savaş oyunudur.