Birbirinden güçlü onlarca farklı karakterden dilediğinizi kontrol ederek karanlık güçlere karşı mücadele edeceğiniz ve iblislerin istilasına uğrayan dünyayı kurtarmak için aksiyon anlar geçireceğiniz Lunathorn, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız eşsiz bir oyundur.

Yüksek çözünürlüklü grafikleri ve ürpertici müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, tanrılar tarafından korunan ve ulaşılması neredeyse imkansız olan 15 farklı eseri toplayarak dünyayı karanlık güçlerin elinden kurtarmaktır. Oyun, batı efsanelerinden esinlenerek hazırlanmış benzersiz bir hikayeden oluşmaktadır. İblislerle savaşarak size verilen görevleri tamamlamalı ve eksik eserleri tamamlayarak dünyayı büyük bir beladan kurtarmalısınız.

Oyun içerisinde farklı özel güçlere ve silahlara sahip onlarca savaş kahramanı bulunmaktadır. Ayrıca karakterlerinize giydirebileceğiniz birbirinden şık yüzlerce kostüm yer almaktadır. Dilediğiniz kostümü ve karakteri seçerek zorlu görevler üstlenebilir ve macera dolu anlar geçirebilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Lunathorn, 100 binden fazla oyun severin beğenisini kazanan kaliteli bir oyundur.