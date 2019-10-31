Lyra, gittikçe zorlaşan 1000'den fazla seviye sunan basit, rahatlatıcı, minimalist bir bulmaca oyunudur. Zevk için mükemmel bir zekaya sahip olman gerekebilir.

Etrafındaki döşemeleri tersine çevirecek köşelerin sayısına bağlı olarak içinde bir şekil olan döşemeye dokunun. Ters çevrilecek olan şeklin köşeleri doğrultusunda belirlenir. Bir altıgen, kendisi de dahil olmak üzere etrafındaki her şeyi ters çevirir. İçlerinde şekilleri olmayan fayanslara dokunulmaz, ancak etrafındaki fayanslarla silinebilir. Haritadaki tüm döşemeleri temizleyerek kazanırsınız.

Lyra Özellikleri: