Müzisyen olmak isteyen bir gencin başından geçen macera dolu bir yolculuğu konu alan ve eşsiz müziklerle oyunculara eğlenceli anlar yaşatan Lyrica, mobil platformda müzik oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyudur.

Etkileyici grafik tasarımı ve eşsiz müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, müzisyen olmak isteyen bir karakteri yöneterek uzun soluklu bir maceraya atılmak ve kendi müziğinizi yaparak dünyaya ününüzü yaymaktır.

Oyunda verilen müzik notalarını ve klasik şiirleri birleştirerek ritim tutturmalı ve yeni şarkılar çıkartmalısınız. Müzik notaları ile bir hat çizerek ritme yön verebilir ve kendi uyarladığınız müzikleri çalabilirsiniz.

Oyunda Çin kaligrafisi uygulanmakta ve yerli Çin müziklerine yer verilmektedir. Sayısız melodi ve notadan yararlanarak kendi müziğinizi yapabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarına hizmet veren ve 100 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen Lyrica, notalarla bir hat çizerek eğlenceli müzikler icra edeceğiniz eşsiz bir oyundur.