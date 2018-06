Android ve İOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Mad Rocket: Fog of War, bir strateji oyunudur. Renkli grafiklerin ve detaylı haritanın yer aldığı oyun, Four Thirty Three imzası ile mobil oyuncuara sunulmaktadır.

Gerçek zamanlı ve gerçek oyuncular tarafından ilgiyle oynanan Mad Rocket: Fog of War, oyunculara birbirleri ile savaşma imkanı veriyor. Oyun içerisinde kendi üssümüzü inşa ediyor ve çevreden gelebilecek saldırılara karşı güvenlik duvarı ve çeşitli silahlar geliştirerek önlem almaya çalışıyoruz.

Oyun içerisinde gerçek zamanlı oyuncular yer alacağı için kalıcı bir internet bağlantısının olması şart. Orta dereceli grafiklere sahip olan mobil strateji oyunu, modern teknolojine sahiptir. Leve lsistemi ile karşımıza çıkan mobil oyunda, yaptığımı savaşlar neticesinde seviye atlayacak ve daha etkili bir hale geçeceğiz.

Oyuncular mevcut olan üssünün seviyesini artırarak dışarından gelebilecek saldırılara karşı daha güçlü bir yapıya kavuşabilirler. Oyun içerisinde çok sayıda farklı silah modelleride yer alıyor. Modern teknolojiye sahip olan bu silahlar, günümüzün teknolojisinin de ilerisindedir. İiy oyunlar dileriz.