MADOBU oyunu gerilim dolu müzikleri ve ilginç grafikleri ile birlikte ilginizi çekecek. Android platformundan ücretiz olarak indirebileceğiniz MADOBU oyununda size verilen görevleri tamamlamanız gerekiyor. Bu görevler esnasında ne kadar uzun süre hayatta kalırsanız o kadar çok puan kazanabilmeniz mümkün. MADOBU oyununda kazandığınız puanlar çok önemli. Çünkü oyunda yapmanız gereken savaşlar var. Bu savaşları yaparken de bazı sihirli kartlar kullanıyorsunuz. Bu kartlarınızın savaş boyunca yeterli olabilmesi için puanınız fazla olmalı. Bu yüzden oyun boyunca puan biriktirmeye özen gösterin.

Oynarken gerileceğiniz MADOBU oyununda büyülü bir dünyadasınız. Bu dünyada size verilen top biriktirme ve kartlarla düşmanı etkisiz hale getirme gibi oyunlar var. Bu oyunlar ilk başta basit olarak gözükse de ilerleyen bölümlerde daha zorlu bir hal alacak. Oyunda ilk olarak kartlarla yapılan bir savaşa katılıyorsunuz. Eğer bu savaşta başarılı olursanız ikinci bölüm olan top tutma kısmına geçiyorsunuz. Bu kısımda toplar bir çember etrafında ilerliyor. Sizin topları kaçırmadan tutmanız gerekli.

MADOBU oldukça ilginç bir oyun. Eğer bu tarz ilginç oyunları seviyorsanız MADOBU'yu indirip deneyebilirsiniz. İyi eğlenceler!