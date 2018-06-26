Borsa ve para stratejisi üzerine kurulmuş bir oyun olan Magnate'de paranızı riske atın ve yatırımlar yapın. İlk başta sosisli arabasını işleterek başlayın ve sonradan kendi imparatorluğuna yükselin. Kısa zamanda zor işleri yapmaları için müdürler işe alacaksın ve bankada seni bekleyen milyarların ile zenginliğin ikilemiyle karşılaşacaksın.

Olabildiğince eğlenceli ve aynı zamanda riskli bir oyun olan Magnate'de trilyonlara ulaşmak için dokun, bir sonraki işinin değerini yükseltmek için senetler sat ve kasalarına paralar yağdır. Belli rakiplere karşı meydan oku ve dünya para borsasındaki konumunu al. Havadan para yağması ve gelirini artırman için mini oyunları oyna veya oyun içinde takas yap.

Magnate Özellikleri