MAKARA ismi kadar benzersiz bir fizik bulmaca oyunudur. Halatı kasnak sisteminin etrafında döndürün. Karmaşıklık arttıkça, MAKARA sizi hayal edemeyeceğiniz bir seviyeye çıkaracak.

MAKARA'nın her kademesinde, kasnağı bulmacanın etrafına bir ip atmaya çalışırken başınızı tırmalayacaksınız. Daha sonraki seviyeler, bulmacaların zorluğu ve karmaşıklığı yavaşça yükseldikçe şaşırtıcı derecede zorlaşır. Bazen bir sonraki hareketin ne olabileceğini merak ederek sıkışıp kalacaksınız, fakat ipuçlarını kullanabilirsiniz.

Bulmacalar daha sonraki aşamalarda sinir bozucu olsalar bile, MAKARA'nın müzik seçimleri sizi rahatlatacak.