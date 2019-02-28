Malatyaspor Mobil uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan takımınıza dair gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Malatyaspor takımını destekleyen taraftarlara yönelik hazırlanan Malatyaspor Mobil, taraftarların severek kullanacağı birçok özellik sunuyor. Malatyaspor sevginizi telefonunuzda da göstermek için yüzlerce duvar kağıdı çeşidi bulunan uygulamada, 30’dan fazla da Malatyaspor bestesini dinleyebiliyorsunuz. Takımınızın karşılaşmalarını takip etmek istediğinizde de kullanabileceğiniz Malatyaspor Mobil uygulamasında Malatyaspor TV canlı yayınını seyredebiliyorsunuz.

Maç özetleri özelliği bulunan Malatyaspor Mobil uygulamasında, karşılaşmaları takip edemediğiniz zamanlarda özetini izleyebilmeniz de mümkün. Ayrıca, her hafta Malatyaspor maçları için bilet çekilişi yapılan uygulamayı tamamen ücretsiz olarak indirebilir, takımınızla ilgili her türlü içeriğe anında ulaşabilirsiniz.

Uygulama özellikleri