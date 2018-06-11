2000’li yıllarda oldukça popüler bir bilgisayar oyunu olan Marble Mason, şimdi mobil platformda da ulaşabileceğiniz efsane bir oyundur.

Basit ve etkileyici grafiklerin yer aldığı bu oyunu sıkılmadan oynayabilir ve stres atabilirsiniz. Yapmanız gereken aynı renkteki topları bir araya getirerek topları yok etmektir. Karışık ve düzensiz yollardan gelen farklı renkteki topları olabildiğince azaltarak bölümü bitirebilirsiniz. İlk aşamalarda daha az top ve kolay parkurlar yer almaktadır. Seviye ilerledikçe zorlaşan bölümler ve çok renkli toplarla karşılaşacaksınız.

Oyun içerisinde toplam 13 adet birbirinden zorlu bölüm yer almaktadır. Ayrıca onlarca farklı renkte top bulunmaktadır. Basit gibi gözüken bir oyun olsa da, seviye ilerledikçe bir hayli zorlaşmaktadır. Parkurun ortasında yer alan cadı aracılığı ile aynı renkteki topları bir araya getirerek topların sayısını azaltmalısınız. Topları farklı renkteki toplara atarsanız parkurdaki top sayısı artar ve oyun daha da zorlaşır.

Android oyun platformunda macera kategorisinde yer alan Marble Mason, binlerce oyun severin stres atmak için tercih ettiği oyunlardan birisi olmayı başarmıştır.