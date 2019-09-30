Ormanda hayatta kalma mücadelesi vererek macera dolu bir serüvene atılacağınız Marooned, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, ormanda avlanarak hayatta kalmak için mücadele etmek ve yırtıcı hayvanlardan kaçarak yaşamınızı sürdürmektir. İlkel yöntemler kullanarak karnınızı doyurmalı ve diğer temel ihtiyaçlarınızı karşılamalısınız. Kamp kurarak ateş yakabilir ve avladığınız hayvanları pişirerek enerji ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Mızrak ve sapanlar yaparak yırtıcılara karşı kendinizi koruyabilir ve seviye atlayarak farklı bölümlere ulaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile dikkat çeken eşsiz bir hayatta kalma oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda hayatta kalmak için balık, tavşan, karides ve daha onlarca farklı hayvanı avlayabilirsiniz. Ayrıca kaplarda yağmur suyu biriktirebilir ve Hindistan cevizi, muz, avokado gibi meyveler toplayabilirsiniz. Macera oyunları arasında bulunan Marooned ile sizde keyifli anlar geçirebilir ve hayatta kalma mücadelesi verebilirsiniz.