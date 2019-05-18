Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve 100 binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Mars Tomorrow, marsa ayak basarak dünya dışında bir gezegende yeni bir hayata başlayabileceğiniz ve marsta bir insan kolonisi kurabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi uzay görüntüleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, marsa ayak basan ilk insan olmak ve orada yeni bir yaşam keşfetmektir. Gezegenler arası yolculuklar yaparak yaşanabilir yeni gezegenler keşfetmeli ve gittiğiniz yerlerde çeşitli çalışmalarda bulunmalısınız. Marsta bir insan kolonisi kurmalı ve marsı yaşanabilir ve bir çevre haline getirmelisiniz. Oyunda, dünyada yaşam olduğu halde marsta yaşamak isteyen ve marsı yaşanabilir yeşil bir çevre haline getirmek için çaba sarf eden bir karakterin hikayesi anlatılmaktadır.

Oyunda keşfedebileceğiniz onlarca farklı gezegen ve bu gezegenleri yaşam için uygun hale getirebileceğiniz sayısız teçhizat yer almaktadır. Simülasyon oyunları bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Mars Tomorrow ile sizde marsa ayak basarak yeni bir hayata başlayabilirsiniz.