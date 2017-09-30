Mathpix uygulaması Android cihazlarınız üzerinden Matematik problemlerini çözmenizde kolaylık sağlıyor.

Matematik ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin baş belası olarak nitelendirdiği bir ders desek yanlış olmaz sanıyorum. Matematik problemi çözmeyi eğlenceli hale getiren ve kolaylık sağlayan Mathpix uygulamasında, çözemediğiniz problemlerle karşılaştığınızda uygulama üzerinden kamerayı açarak problemi göstermeniz yeterli oluyor. Sorunun çözüm aşamalarını sırasıyla gösteren uygulamada Kesirler, Cebirsel Denklemler, Köklü Sayılar, Logaritma, Trigonometri, Türev, İntegral ve Sonsuz Seriler gibi konularda sorulan problemleri kolaylıkla çözdürebiliyorsunuz.

Problemlerin çözüm aşamalarını adım adım göstererek nasıl çözüleceği konusunda da sizlere yardımcı olan uygulamada grafik çizimleri dahi gösteriliyor. Yapmanız gereken tek şey, kamerayı başlattıktan sonra soruyu ekrandaki kutuya sığacak şekilde göstermek. Uygulama soruyu otomatik olarak algıladıktan sonra çözüm aşamalarını sizlere sıralayacaktır.