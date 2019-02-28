iGene imzası ile oyunculara sunulan Maze.io iki farklı mobil platormda arcade oyunu olarak karşımıza çıktı. Rengarenk bir atmosferde eğlenceli zaman geçireceğimiz yapımda karakterimiz ile bize verilen görevleri yapmaya çalışacağız.

Labirentlerin içerisinde çıkış yolu bulmaya çalışacağımız oyunda oldukça kolay kontroller karşımıza çıkacak. Seviye sistemine de sahip olan oyunda ilerledikçe daha karmaşık labirentler karşımıza çıkacak. Oyuncular labirentler içerisinde ilerlerken karşılarına çıkan altınları da toplayacaklar. Grafikleri açısından yeterli olmayan yapım, iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunuluyor. Gerçek zamanlı olarak oynanabilen yapım, Google Play’de 4.1 olarak değerlendirildi. Yapım iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.