Arnold Rauers tarafından geliştirilen ve günümüzde Android ve iOS platformu olmak üzere iki farklı platformda ücretsiz olarak oynanan Maze Machina strateji oyunları arasında yer alıyor.

Oldukça detaylı içeriklerin yer aldığı yapım içerisinde labirentler arasında dolaşacak, sürekli değişen mekaniklere karşı mücadele edeceğiz. Labirentte hapsolmuş küçük bir karakteri kontrol ederek onu labirentten çıkaracağımız oyun da oldukça aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

Mobil platformda büyük bir ilgi ile oynanmaya başlanan yapım da oyuncular 5 farklı oyun modunda mücadele edecekler. Her modun kendine has özellikleri ve yapısı yer alacak.

5 – 10 dakikalık oyun seansları eşliğinde ilerlemeye çalışacağımız oyun da farklı kombinasyon hareketleri de yer alacak. Oyuncular sürekli değişen labirentlerden kahramanlarını çıkarmak için çaba sarf edecekler.