Şehrin en büyük oto servisinde görev yaparak sayısız aracı tamir edeceğiniz ve müşterilerinizi memnun ederek para kazanacağınız Mechanic Max, mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Renkli ve canlı grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli arızalardan dolayı dükkanınıza getirilen farklı modellerdeki araçları tamir ederek eski haline getirmek ve para kazanarak tamirhaneyi genişletmektir.

Otomobilleri bakıma alarak yıkama, boyama, iç ve dış tasarım, lastik değişimi, rot ayarı, motor tamiri ve daha onlarca farklı alanda hizmet vererek araçları yenileyebilir ve seviye atlayarak farklı malzemelerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda boya, yıkama, kaporta ve motor olmak üzere toplamda 4 farklı atölye yer almaktadır. Araçların sırasıyla bakım işlemlerini yaparak boya atölyesinde yeni rengini vermeli ve müşterilere teslim etmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Mechanic Max, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ve özellikle çocuklar için hazırlanan eğlenceli bir oyundur.