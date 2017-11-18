MediaMonkey uygulaması ile Android cihazlarınızdaki müzik koleksiyonunuzu organize edebilmeniz kolay hale geliyor.

Müzik koleksiyonu yapanlar arasında oldukça meşhur olan MediaMonkey uygulaması, koleksiyonunuzu iyi bir şekilde organize edebilmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz birçok aracı sizlere sunuyor. Neredeyse tüm ses formatlarını destekleyen uygulamada, albüm kapaklarını da internet üzerinden indirebilmeniz mümkün. Albümler, sanatçılar, şarkılar, çalma listeleri, tarzlar, video, podcastler, sesli kitaplar gibi kategorilerde şarkılarınızı gösteren uygulamada şarkıların meta verilerini de düzenleyebiliyorsunuz.