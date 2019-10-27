Mobil platforma olan ilgisini artırmaya devam eden Andiks LTD yeni oyunu olan Meowtime’ı oyunculara sundu.

Death Point adlı oyunu ile oyuncuların gönlünü fetheden ve şu sıralar Meowtime ile oyunculara eğlenceli anlar geçiren geliştirici ekip yeni oyunlar üzerinde de çalışmaya devam ediyor.

Mobil klasik ve zeka oyunları arasında yer alan Meowtime ile keyifli zaman geçirmeye hazır olun. Aksiyondan uzak eğlenceli yapısı ile 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Meowtime birbirinden farklı seviyelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çok sayıda renkli ve eğlenceli seviyelere sahip olan oyunda kedi koleksiyonu yapmaya çalışacağız.

Oyun içerisinde karşımıza çıkacak olan farklı zorluklara sahip bulmacaları da çözeceğimiz oyunda oldukça basit bir oynanış yapısı karşımıza çıkacak. Oyun hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak oynanabilir. Yani oyuncular diledikleri yerde Meowtime’ı oynayabilecekler.