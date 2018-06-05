Mercs of Boom, kendi askeri şirketinizin başına geçtiğiniz büyüleyici bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Oyunda, en gelişmiş silahlarla ve profesyonel bir avcı ekibiyle birlikte yüksek teknolojili bir tabana sahip olursunuz. İnsanlığın geleceği senin ellerinde komutan. Hadi orduna sahip çık savaşa başla!

Sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Mercs of Boom'da yüksek teknoloji zırhı, ölümcül silahlar, implantlar ve araçları tedarik etmeli, silah şirketinizin başına geçmelisiniz. İnsanlığı düşmanlardan kurtaracağınız oyunda ordunuza taktik verin, gelişmiş savaşlara erişmek için üssünüzü yükseltin ve fütüristik teknolojiyi araştırın. Böylelikle uzay teknolojisiyle savaşabilir ve kendinizi koruma altına alabilirsiniz.

Destansı bir kampanyadaki tehdidi durdurmak için her zaman online oynabilir veya isterseniz çevrimdışı oynama şansına sahipsiniz. Yani her türlü oyunculara savaş deneyimini yaşatan oyunda birçok konuda ordu birliği bulunuyor. Bu birlikleri geliştirmek için üst düzey silahlar geliştirmeli ve düşmanlarınıza günlerini göstermelisiniz.

Mercs of Boom Özellikleri