Klasik oyun olarak Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan Merge Meadow ile sevimli hayvanlarla dolu bir atmosferi keşfedeceğiz.

Extra Dimension Games Inc tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Merge Meadow eğlenceli oynanışı ile yediden yetmişe her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Birbirinden farklı sevimli hayvanların yer aldığı oyun içerisinde büyülü ve eşsiz bir dünyayı keşfetmeye çalışacağız. Birbirinden güzel hayvanları toplayarak en büyük koleksiyonu yapmaya çalışacağımız oyun içerisinde çok sayıda kilitli içerik te yer alıyor.

Oyuncular kilitleri açtıkça yeni aksesuarlara ve hayvanlara erişebilecek ve koleksiyonlarını büyütebilecekler.

Çok sayıda farklı temaya sahip olan oyun 100 binden fazla kez indirildi ve oynandı. İki farklı mobil platformda yeni oyuncular elde etmeye devam eden yapım eğlenceli anlara ev sahipliği yapıyor.