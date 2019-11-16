Mobil platformda birbirinden kaliteli oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Tecrübeli mobil oyun geliştiricisi olan Battle Games en yeni mobil oyunlarından bir tanesi olan Mergical’ı oyunculara sundu.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Mergical mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor. Büyülü ve fantazilerle dolu bir gizemli bölgeyi karşımıza çıkaracak olan yapımda oyuncular tercihlerine göre bir adayı inşa edecek, tesarlayacak ve kaybedilen dünyayı keşfetmeye çalışacaklar.

Farklı karakterlerin de yer aldığı yapımda oyuncular karakterleri üzerinde değişiklikler yapabilecek ve eğlenceli bir dünyaya dahil olabilecekler. Sürükleyici yapısı ile de her kesimden oyuncunun beğenisini kazanacak olan yapım da 600 farklı elementi birleştirebilecek ve benzer eşyalar yaratmaya çalışacağız.

Başarılı görsellerin ve zengin bir içeriğin yer aldığı oyunda birbirinden özel bölümleri tamamlayarak ilerlemeye çalışacağız. 100 binden fazla oyuncu tarafından mobil platformda oynanan yapım kitlesini hızla artırmaya devam ediyor.