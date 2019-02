Metro 2077. Last Standoff, mükemmel ötesi grafiklere, seslere, atmosfere sahip zombili TPS oyunu. İlk olarak Android platformunda indirilmeye açılan üçüncü şahıs nişancı oyununda New York metrosunda siz ve hayatta kalmayı başaran bir grup yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Birileri sizi bulana dek yerin metrelerce altında yaşamak zorundasınız. Zombiler başta olmak üzere karanlıkta yaşamayı seven farklı türler yerin altında sizi bekliyor.

Zombiler neredeyse tüm dünyayı ele geçirmiş durumda. Siz ve bir grup kurtulan, New York metrosuna sığındınız. Hayatta kalabileceğinizi sandığınız tek yerdesiniz. Yaşamın çoktan bittiği büyük yeraltı labirenti diyebileceğim bu yerde mutant ordusu yaşıyor. Metroda ilerlerken çok dikkatli olmalısınız. Nereden neyin çıkacağı hiç belli olmuyor. Tek olmamanızın ve cephanelik sorununuzun olmamasının avantajını kullanmalısınız. Keskin nişancı tüfeğinden av tüfeğine suikast silahından el bombasına birçok silaha sahipsiniz. Bir anlığına bile olsun dinlemek, hayatınıza mal olabilir. Gözünüz hep açık olmalı, arkanızı da kollamalısınız.