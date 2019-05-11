Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Mindustry, minik kare bloklar aracılığı ile aklınıza gelebilecek her türlü binayı ve aracı inşa edebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, onlarca farklı malzeme ve kare bloklar kullanarak çeşitli binalar inşa etmek ve kendi bölgenizi kurmaktır. Düşman dalgalarına karşı kendinizi korumak için savunma duvarları örebilir ve farklı silah mekanizmaları geliştirebilirsiniz. Düşmanların nereden saldırdığını ve dalgaların hangi bölgeden geldiğini haritadan görebilir ve önlemlerinizi önceden alabilirsiniz. Kare bloklardan yararlanarak aklınıza gelen her türlü bina ve aracı inşa edebilirsiniz. 12 farklı haritadan istediğinizi seçerek kendi alanınızı kurabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve hızlı düşünme yeteneğini geliştiren özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde yer alan ve 500 binden fazla oyuncunun vazgeçilmezi olan Mindustry, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz benzersiz bir oyundur.