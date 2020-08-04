Mini Football, popüler mobil oyunlara imza atan Miniclip tarafından geliştirilen futbol oyunu. PES, FIFA, Dream League Soccer gibi milyonlarca kez indirilen yüksek kalitede grafiklere sahip klasik futbol oyunlarına kıyasla kolay oynanış sunmasıyla öne çıkıyor. Futbol oyunlarını seviyor, kontrol sistemlerini zor buluyorsanız, alışma süreci gerektirmeyen bu online futbol oyununa kesinlikle bir şans vermelisiniz.

Miniclip’in mobil platforma ücretsiz olarak çıkardığı Mini Football oyunu, klasik futbol oyunlarından farklı. Diğer büyük futbol oyunlarının aksine oynaması kolay, gündelik, istediğiniz zaman istediğiniz yerde bir iki maç yapıp bırakabileceğiniz harika bir futbol oyunu. Oyuncular gerçekçi değil ancak tüm detaylar düşünülmüş. Logolar, formalar, şortlar, çoraplar, kramponlar… maç yaptıkça yenileri ekleniyor. Kariyeriniz boyunca ilerledikçe daha büyük, daha fazla taraftarın coşkusunu hissedeceğiniz, daha etkileyici stadyumlar ekleniyor. Kazandıkça sıralamada yükselmenin yanı sıra ödüllerin de sahibi oluyorsunuz.

Mini Football Android Özellikleri