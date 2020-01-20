MINImax Tinyverse

Favori şampiyonu zafere taşı! Bu hızlı, tempolu, gerçek zamanlı stratejide güçlenin, mucizeler yaratın ve MINIature dünyasında destansı savaşlara komuta edin. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla bire bir savaşın!

Tinyverse, “MINImax” adlı eski bir antika dükkanının derinliklerine gizlenmiş küçük bir evren. Tinyverse'de iki alem hegemonya için sürekli savaşıyor. Çok güçlü varlıkların savaşa gelmesini ve sonsuz savaşlarının dengesini bozmasını beklemeyin. Küçük komutanlarınızın savaş alanına atıp özel yeteneklerini kullanarak ordularını yönetmelerine yardımcı olun.

Oyunda görünümlerini özelleştiren ve Tinyverse efsanesi haline gelen 10 benzersiz şampiyon arasında seçim yapın. Minik karakterlerinizi yönlendirmek için ekrana dokunun ve sürükleyin. Kolay dokunma ve sürükleme kontrolleri ile şampiyonlarınızı ve askerlerinizi toplayın ve ateş açın.