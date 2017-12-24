Mission Fraisp, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Mission Fraisp, benzersiz bir maceraya dahil olmanızı sağlıyor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelerek ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Zorlu 6 görevin de üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Fransa'nın vahşi batısında geçen oyunda işiniz bir hayli zor. Altınları toplayarak en fazla puana ulaşmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Liderlik tablosunda üst sıralara çıkarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara da meydan okuyabilirsiniz. Eğer keyifli bir mobil oyun arayışınız varsa Mission Fraisp tam size göre.

Mission Fraisp oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.