Mobil oyun platformunda aksiyon kategorisinde yer alan Monsters With Attitude: Online Smash & Brawl PvP, canavar savaşçıların olduğu eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Çevrimiçi arena savaşlarına katılabileceğiniz bu oyun ile hayatta kalmak için gerçek zamanlı dövüşlerde kendinizi göstermelisiniz. Ejderhalar, uzaylı canavarlar ve daha birçok farklı gezegenden gelen yaratıklar ile aksiyon dolu savaşlar sizleri bekliyor. Oyunda asıl amaç savaş arenasındaki canavarları, şehri, ormanı ve önünüze çıkan her şeyi parçalamak. Böylece gereken enerjiyi toplayabilir ve canavarlara karşı daha güçlü dövüşler yapabilirsiniz.

Canlı görüntü grafikleri ve heyecan verici ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda, birçok farklı özelliğe sahip canavarlar bulunmaktadır. Büyü yapan, ateş püskürten, güçlü zırhları olan çeşitli canavarlar ile zorlu savaşlar yaparak dünya sıralamasında zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Sadece gücün değil, stratejik hamlelerinde büyük önem taşıdığı ve birçok aksiyon tutkunu tarafından keyifle oynanan Monsters With Attitude: Online Smash & Brawl PvP ile sizlerde kendi canavar karakterinizi seçerek kıyasıya dövüşler yapabilir ve düşmanlarınızı yok edebilirsiniz.