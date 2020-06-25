Sayısız mobil oyuna sahip olan geliştiricilerden bir tanesi olan BaldrickSoft Games yepyeni oyunlar ile piyasaya giriş yapmaya devam ediyor.

Son olarak Moonshades adındaki rol oyunu ile oyuncuların karşısına çıkan ünlü geliştirici ekip, yeni oyunu ile heyecanı da beraberinde getiriyor.

Orta dereceli grafik açılarına sahip olmasına rağmen oyunculara sürükleyici bir atmosfer sunan Moonshades 3D grafik açılarına ev sahipliği yapıyor.

Oyunculara eski RPG deneyimi sunmak isteyen ve bu alanda pek çok içeriğe sahip olan yeni yapım da korkunç ve bir o kadar da ürkütücü zindanlar, birbirinden farklı canavarlar yer alıyor. Her zindan da oyuncuları farklı zorluklar ve tehlikeler beklerken oyuncular bu zorlukları aştıklarında da çeşitli sürprizler ile karşılaşacaklar.

Efsanevi ve fantastik onlarca farklı yaratığa ev sahipliği yapan rol oyunu, fantezi dünyası ile beğenileri kazanmaya devam ediyor.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım, 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.