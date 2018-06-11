İlginç bir konu üzerine uyarlanan Morphite, mobil oyun platformunda macera kategorisinde yer almaktadır. Çeşitli gezegenlerde macera dolu zor bir hayat sizleri bekliyor.

Etkileyici grafik tasarımı ve efektlerin yanı sıra, birbirinden güzel 50 farklı fon müziği ile sıkılmadan oynayabilirsiniz. Geçmişin sırlarını çözmeyi amaç edinen bu oyunda, yeni bölgeler keşfederek farklı gezegenlere yolculuk yapabilirsiniz. Uzayda yapacağınız bu seyahatte egzotik yaratıklar ve çeşitli canlılarla karşılaşmanız mümkün.

Oyun içerisinde onlarca farklı yaratık türlerinin, korkunç mağaraların, nehirlerin, gezegenlerin yanı sıra, çeşitli şok silahları, ışın kılıçları ve birçok farklı savaş teçhizatı yer almaktadır. Uzay geminiz ve askerleriniz ile gezegen savaşları yaparak ganimetlere ve yeni kaynaklara ulaşabilirsiniz. Geniş bir uzay haritası üstünde yeni bölgelerin kilitlerini açabilir ve gezegenlere savaş açabilirsiniz. Savaşlarda başarılı olmak için silahlarınızı ve uzay geminizi geliştirmelisiniz.

Yüz binlerce macera tutkununun keyifle oynadığı ve ücretsiz olarak erişebildiği Morphite, Android ve İOS sürümleri iki platformda da sorunsuz bir şekilde çalışan eşsiz bir macera oyunu olarak dikkat çekmektedir.