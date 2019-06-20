Farklı konsepti ve sürükleyici etkisiyle dikkatimizi çeken bir mobil beceri oyunu olan Mosaic: BlipBlop, boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir oyundur. Eğlenceli deneyim sunan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda ekrana tıkladıkça puan kazanıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak ve puan kazanmak. Bölümleri geçtikçe daha fazla büyük bloklarn kilitlerini açabileceğiniz oyunda son derece zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ne kadar hızlı olursanız o kadar fazla puan kazanabileceğiniz oyunda 100. bölüme ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu tarz tıklama oyunlarını seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebileceğim Mosaic: BlipBlop sizleri bekliyor. Minimalist tasarımıyla da hoş bir deneyim sunan Mosaic: BlipBlop oyununu kaçırmayın.

Mosaic: BlipBlop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.