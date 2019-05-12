Çeşitli engellerin ve rampaların yer aldığı zorlu parkurlarda nefes kesen motosiklet yarışlarına katılabileceğiniz Motorcycle Bike Race, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, engelleri aşarak dağlık bölgelerde hızla ilerlemek ve en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmaktır. Parkurları başarıyla tamamlayarak puan kazanabilir ve bu sayede yeni motosikletlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız puanlarla motosikletinizi geliştirebilir ve daha hızlı bir hale getirebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir yarış oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda farklı arka plan temalarına sahip onlarca parkur ve birbirinden güzel birçok yarış motoru bulunmaktadır. Dilediğiniz motoru seçerek yarışa başlayabilir ve rampaların üstünde atlayarak hedefe doğru hızla ilerleyebilirsiniz.

Mobil platformda yarış oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Motorcycle Bike Race, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.