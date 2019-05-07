Mount Frosty, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz ve reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olan Mount Frosty oyununda renkli bir dağdan aşağı doğru kayıyor ve engellere çarpmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Son derece zevkli bölümleriyle dikkat çeken oyunda kayak yapıyorsunuz. Ağaçlardan, kayalıklardan ve diğer engellerden uzak durmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Çılgın seviyede zorlu bölümleriyle de dikkat çeken oyunda hoş animasyonlar yer alıyor. Kendine has atmosferiyle de ön plana çıkan Mount Frosty, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Mount Frosty sizleri bekliyor.

Mount Frosty oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.