Mousebusters

Fare olarak birilerinin hayatını kurtarmak gerçekten eğlenceli değil mi? Ancak korkunç kötü hayaletlerle karşılaştığınızda güçlü kalmanız gerektiğini unutmayın. Duyguları bozulmadan önce sakinlerin hayatlarını kurtarmak için tüm görevleri planlama, algılama ve kontrol etme gerçekleştirilmeli.

İhtiyacınız olan tek şeyin bir robot manipülatör yardımıyla hızlı hareket eden nesneleri yakalamak olduğu bir kontrol prosedürüdür. Bu konsol, apartman hayaletleri olan hedefin yörünge hareketinin izlenmesinde kullanılır.

Gerçek zamanlı olarak duygular bozulmadan önce sakinlerin hayatlarını kurtarmak için algılama, planlama ve kontrol görevlerini uygulamaya başla. Görsel işlemenin getirdiği gecikmeyi telafi etmek için uygun tahmin tekniklerini kullanmayı unutmayın.

Güçlü farenin apartmana musallat olan hayaletleri yok etmesine yardımcı olarak bu gündelik korku macera oyununun tadını çıkarın.