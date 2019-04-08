Move Fever, reflekslere dayalı süper eğlenceli bir Android oyunu. Duvarın boşluklarından geçebilmek için şekilden şekile girdiğiniz mobil oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Grafik kalitesine düşük olmasına rağmen kısa sürede kendisine bağlayan mobil oyun, kolay kontrol sistemiyle tüm cihazlarda rahat, keyifli oynanış sunuyor.

Oyunda dünyanın en çılgın tv programına katılıyorsunuz. Arkanızdan size yaklaşan duvarın içinden geçmek için şekilden şekile giriyorsunuz. Duvardaki şekli görerek ona göre kendinizi düzene sokuyorsunuz. Sahnenin hemen altındaki gövde ve bacak simgelerine dokunarak şeklinizi değiştiriyor, kendinizi tam boşluğa uyacak hale getirdiğinizde öylece bekliyor ve duvardan geçtiğinizde puanı alıyorsunuz. Puan topladıkça duvarın geliş hızı artmakla birlikte hareketler zorlaşıyor.

Move Fever Özellikleri