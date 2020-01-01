Karanlık zindanlarda aksiyon dolu görevler üstlenerek rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz ve ganimet savaşlarına katılarak askerlerinizin sayısınız artıracağınız MuAwaY, mobil platformda rol oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikler ve kaliteli ses efektleriyle donatılan bu oyunda yapmanız gereken, ortaçağ döneminde yaşayan bir savaşçıyı kontrol ederek aksiyon dolu savaşlara katılmak ve rakiplerinizle birebir mücadele etmektir.

Oyunu online platformda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyucularla karşılaşabilir ve arkadaşlarınızı klanınıza davet ederek güçlü bir krallık kurabilirsiniz.

Farklı özelliklere ve silahlara sahip savaş kahramanları arasından dilediğinizi seçerek onu sürekli geliştirmeli ve rakiplerinize karşı daha güçlü bir hale getirmelisiniz.

Oyunda kara şövalye, peri, büyücü ve gladyatör olmak üzere toplamda 4 farklı savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz kılıç, ok, at, balta ve daha onlarca savaş unsuru bulunmaktadır.

Android ve İOS Sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız MuAwaY, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir yapımdır.