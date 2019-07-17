Muhtar Bilgi Sistemi uygulamasıyla Android cihazlarınızdan talep, öneri ve şikayetlerinizi elektronik ortamdan ilgili kurumlara iletebilirsiniz.

Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 50 bini aşkın muhtar bulunuyor. Muhtarların kamu hizmetlerini daha etkin ve kaliteli bir şekilde yürütebilmesi amacıyla geliştirilen Muhtar Bilgi Sistemi uygulaması sayesinde talep, öneri ve şikayetler elektronik ortamda ilgili birimlere kolayca iletilebiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hizmete sokulan Muhtar Bilgi Sistemi uygulamasında, her muhtara özel tanımlanan kurumsal e-posta adresi sayesinde muhtarlar da hizmetlerini daha kaliteli bir şekilde yürütebilme imkanına sahip oluyorlar. Giriş işlemlerinin ardından sisteme giriş yapabileceğiniz uygulamada, talep gönderebileceğiniz gibi gönderdiğiniz taleplerin durumunu da sorgulayabiliyorsunuz. Gönderdiğiniz talepler de öncelikli olarak işleme alınıyor ve Valilik veya Belediyelere yönlendirilerek talepleriniz değerlendiriliyor.