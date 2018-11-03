Düşmanları ve canavarları sevimli karakterlerle savaş ve seviyesini yükselt. Her seviyede yeni beceriler öğrenebilir veya yeni öğeler edinebilirsiniz. Tacı elde edin ve zafer kazanın. Altın topla ve yeni karakterler, öğeler ve beceriler kazanın. En sonunda sıralamadaki yerinizi yükseltin.

Bir oyunun doğasıyla Munchkin.io, dövüşmeyi ve taktik yapmayı önemli ölçüde geliştirir. Benzer seviyenizdeki oyuncularla savaşabileceğinizi düşünüyorsanız gidin ve onları öldürün. Rakibini yenerken, çok fazla deneyim düşecektir, bunları toplamalı ve seviye puanlarınızı arttırmalısınız.

Yeterince güçlü olduğunuzda, portaldan ve daha güçlü rakipler içeren başka bir dünyaya gitme izniniz olacak. Oyundaki seviye ve rakip sistemi neredeyse sınırsızdır, ancak bu güçlü dünyada hayatta kalmak gerçekten çok zor.