FM by Bubadu tarafından geliştirilen My Hospital: Doctor Game mobil platformda simülasyon oyunu olarak oyunculara sunuldu.

Android platformu oyuncuları için piyasaya sürülen ve büyük bir ilgi ile karşılaşan My Hospital: Doctor Game günümüzde 1 milyondan fazla aktif oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Rengarenk içerikleri ile oyunculara enfes bir doktor olma deneyimi sunan yapım da birbirinden farklı vakaları çözeceğiz.

Birbirinden farklı görevlerin yer aldığı yapımda dokdor olma yolunda ilerleyecek, doktor olmayı öğrenecek ve birbirinden farklı vakaları çözerek insanları yeniden sağlıklı günlerine kavuşturmaya çalışacağız.

Diğer bir yandan hastaneyi de yönetmeye çalışacğaımız oyun içerisinde çeşitli zorluklar da bizleri bekliyor olacak. Oyuncular zorlukları aşmak için bilgiler kullanacak, çeşitli ipuçları ile yönetimlerini ve becerilerini geliştirecekler. Hızlı kararların da oldukça önem taşıyacağı yapım ücretsiz olması ile yüzleri güldürüyor.