MyTüyap uygulaması Android cihazlarınız üzerinden İstanbul’da düzenlenen tüm fuarlar hakkında bilgi alabilmenizi sağlıyor.

İstanbul’da düzenlenen fuarlara katılmak isteyen katılımcılara faydalı olması amacıyla geliştirilen MyTüyap uygulaması, salon ve standlar arasında kaybolmanızı engelleyen gerçek zamanlı iç mekan yönlendirmesi sunuyor. İstediğiniz standa ulaşabilmeniz için size rota çizen ve yönlendiren uygulamada, fuar seçimi yaparak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Fuarların açılış ve kapanış saatleri, konumu, ulaşım imkanları, servis saatleri, internet sitesi, kapsamı gibi bilgilere de erişim imkanı sunan MyTüyap, fuar boyunca düzenlenen etkinlikleri de görebilmenizde kolaylık sağlıyor. Uygulamaya giriş yaparak fuarlara ücretsiz katılabileceğiniz davetiyeler de kazanabileceğiniz MyTüyap uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri