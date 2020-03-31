Namaz Vakti uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geliştirilen Namaz Vakti uygulaması, bulunduğunuz konuma ait namaz vakitleri ni öğrenebilmenizi sağlıyor. Namaz vaktine veya öncesine alarm da kurabileceğiniz uygulamada, kıble yönü bulma aracını da kullanabilirsiniz. Harita üzerinde yakınınızdaki camileri görme özelliği sunan Namaz Vakti uygulamasında, aylık namaz vakitlerini de öğrenebilirsiniz.

Seçeceğiniz şehirler için kıble saati ve kıble açısı bulma aracı bulunan uygulamada günün ayet, hadis ve duasını görüntüleyebilir, dini gün ve geceler hakkında bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızın ana ekranında da namaz vakitlerini öğrenebileceğiniz widget özelliği mevcut.

Uygulama özellikleri