Diyanet Namaz Vaktim, namaz vakitleri öğrenme ve kıble yönü bulma uygulaması. İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve diğer iller için namaz vakitlerini gösteren, ezan okunmadan önce hatırlatma bulunan, kıble yerini de gösteren harika bir dini mobil uygulama. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi Namaz Vakitleri uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirip internetsiz kullanabilirsiniz.

Diyanet’in Namaz Vaktim uygulaması, istenilen ilin namaz vakitlerini öğrenmek, kıble yönünü bulmak için en iyi uygulamalardan biri. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan istediğiniz konumu ekleyip (sınırsız konum ekleyebiliyorsunuz) imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini görebiliyor, istediğiniz namaz vakti için alarm (farklı alarm sesleri mevcut) kurabiliyorsunuz. Uygulama ilginç olarak, Camiide olduğunuzu algılayıp telefonunuzu otomatik olarak sessize alıyor. Genellikle Camiide telefonu sessize alma unutulur, namaz boyunca çalıp diğer insanları rahatsız eder. Uygulama, Camiiye girdiğinizi anlayıp sessiz moda alıyor, size bırakmıyor. Uygulama, Dini günleri gösteren takvim de sunuyor.