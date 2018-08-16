NearEscape

Bir gün dünyanın tamamında virüs yayıldı. Herkes bu hava kaynaklı enfeksiyondan etkilendi. İnsalık hızla çöküşe geçti ve çoğu insan ölümden kaçınamadı. Ancak sadece birkaç kişi hayatta kaldı, bu kişiler de bazı ölüler kayıp hafızaları ve sebepleriyle yeniden canlandırıldı.

Oyun kahramanı bir sabah amnezi ile uyanır. Şehirlerde ve banliyölerde, açlığın ve umutsuzluğun üstesinden gelmeli ve anıları yeniden kazanmalıyız. Yakın kaçış, geniş alanları ve birçok yapıyı keşfedebilir kılıyorken gerçek zamanlı olarak güneşin doğuşunu, yağmuru ve sisi görebilirsiniz.

Gölgeler boyunca zaman kaybedebilir ve geceleri bir el feneri güvenebilirsiniz. Yağmur yağdığında, sağlık iyileşmesi yavaşlar. Ayak izlerini ve silah seslerine dikkat et. Zombiler sese duyarlıdır. Peki ya sen bu zorlu aksiyona hazır mısın?