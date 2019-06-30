Android platformuna özel olarak geliştirilen ve yayınlanan Necromancer bir rol oyunudur. Görsel bakımından orta dereceli bir yapıya sahip olan Necromancer, PrismaThunder imzası ile oyuncuların beğenisine sunuldu.

Google Play’de ‘Editörün Seçimi’ olarak ifade edilen başarılı yapım günümüzde yarım milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor. Oyun içerisinde seçtiğimiz karakter ile karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışacak ve karakterimizin seviyesini yükseltmek için mücadele edeceğiz.

Minimal RPG oyunu olarak fantastik bir deneyimi karşımıza çıkaran yapımda Necromancer isimli küçük bir kızın macerasına ortak olacağız. Çeşitli canavarlarında yer aldığı oyunda, bu canavarlar ile savaşacak karakterimize farklı beceriler kazandırmaya çalışacağız.

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan yapım Google Play incelemelerinde 5 üzerinden 4.6 gibi bir skor puanına sahip.