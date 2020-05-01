Birbirinden farklı sayısız oyunun sahibi olan SuperCat yeni bir oyununu daha Android platformu oyuncularına sundu. Yeni oyunun adı Nekoland olarak belirlendi.

Mobil rol oyunu olarak piyasaya sürülen ve oynaması ücretsiz olan Nekoland 2D grafik açıları eşliğinde oyunculara sunuldu.

3300 farklı etkinliğin ve görevin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular bazen çiftçilik yapacak, bazen zindanlar arasında dolaşarak ilerlemeye çalışacaklar. Gerçek zamanlı olarak oynanacağı ifade edilen yapım da oldukça zengin bir içerik yer alıyor.

Farklı karakter modellerinin de yer aldığı yapım içerisinde 2D piksel grafikler ve onlarca farklı alan yer alıyor. Oyuncular eğlenceli bir atmosfer de verilen görevleri başarabilmek için ter dökecekler.

Nekoland günümüzde Play Store üzerinde 500.000’den fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.