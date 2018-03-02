Nexomon, Japon çizgi filmleri izlemekten, çizgi romanları okumaktan keyif alan herkesin severek oynayacağı bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan rol yapma oyununda ortak adları Nexomon olan canavarları toplayıp diğer oyuncuların sadık yaratıklarıyla kapıştırıyorsunuz. Efsanevi canavarları evrimleştirme şansına da sahipsiniz.

Mobil platformda anime severlerin ilgisini çeken canavar yakalama oyunu Nexomon, normal hayat sürerken birden hayatları değişen iki çocuğun macerasına ortak ediyor. Oyun boyunca birçok kez diyaloğa giriyorsunuz. Karşılıklı atışmaların ardından canavarlar savaşmaya başlıyor. Rakip oyuncunun canavarını öldürürseniz hikayeye devam ediyorsunuz. Oyun boyunca toplamanız gereken 300 Nexomon var ve onları yakalamak kadar eğitmek de önemli. Çok uysal bir hayvanı evrimleştirerek çirkin bir yaratığa dönüştürebiliyorsunuz.

Dünyayı kurtarmak için verdiğiniz mücadelede canavarlarınız dışında size eşlik eden hiç kimse yok. Efsanevi şampiyonların yolunuza çıkacağı bu epik yolculukta tek başınızasınız.